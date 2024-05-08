Защитник «Боруссии» Хуммельс: команда близка к тому, чтобы исполнить мечту | 360°

Спорт 08 мая 2024, 16:01 Защитник «Боруссии» Хуммельс: команда близка к тому, чтобы исполнить мечту

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Дортмундская «Боруссия» одержала победу над ПСЖ в рамках ½ финала Лиги чемпионов. Защитник «шмелей» Матс Хуммельс заявил, что его команда близка к реализации своей мечты, сообщил сайт Fantacalcio Pazzi di Fanta.

«Это большой день для всех нас. Мы очень близки к тому, чтобы реализовать мечту», — сказал игрок.

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Как сообщил RT, матч завершился в Париже со счетом 1:0. Единственный мяч на 50-й минуте встречи забил защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.