Защитник «Арсенала» остался без шорт перед болельщиками во время матча

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» во время матча «Арсенала» и «Бернли», проходящего в рамках 37-го тура Премьер-лиги, произошло комичное происшествие с эквадорским футболистом Пьеро Инкапье. Защитник «Арсенала» остался без шорт на 77-й минуте.

В ходе борьбы за мяч защитник «Бернли» сбил с ног Инкапье, а затем наступил бутсой на его шорты, которые слетели до колен.

Все произошло перед трибунами в штрафной зоне. При этом арбитр не посчитал это за нарушение и пенальти не назначил.

Произошедшая ситуация не помешала «Арсеналу» выиграть матч и сохранить лидерство в турнирной таблице. Видео мгновенное разлетелось в соцсетях.

