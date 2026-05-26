Защитник Адамов завершил карьеру в «Зените»

Футболист Арсен Адамов больше не будет защищать цвета петербургского «Зенита». Контракт с игроком подошел к концу, и было решено его не продлевать, сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу клуба.

Представители ФК пожелали спортсмену успехов в дальнейшей карьере, а также поблагодарили за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе.

Адамов пополнил состав «сине-бело-голубых» в 2022 году. Он так и не смог закрепиться в основном составе и дважды уходил в аренду — в «Оренбург» и «Ахмат».