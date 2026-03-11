Зампред Думы Югры Семенов выразил надежду на положительные результаты программы «Земский тренер»

Заместитель председателя Думы Югры и вице-президент Федерации спортивной борьбы России Владимир Семенов высказался относительно начала реализации проекта «Земский тренер» в автономном округе. Об этом сообщил «Муксун FM» .

Федеральный проект предусматривает одноразовую компенсацию в размере миллиона рублей специалистам-тренерам, согласившимся трудиться в небольших населенных пунктах численностью менее 50 тысяч человек.

«Спорт высоких достижений невозможен без массового спорта и наоборот. Мы стараемся не забывать об этой формуле: сначала — большой старт, рядом — живые мастер-классы и разговор без дистанции», — отметил Семенов.

По его словам, в регионе ежегодно выпускают порядка 220 квалифицированных тренеров, однако лишь каждый пятый устраивается на работу в спортивные школы. Зампред выразил надежду, что «Земский тренер» сможет изменить данную ситуацию.