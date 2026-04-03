Заместитель гендиректора «Арены Химки» рассказал о подготовке юных футболистов

Заместитель генерального директора «Арены Химки» Дмитрий Устинов рассказал, как выстроена система подготовки юных футболистов и как дети могут попасть в спорт. В интервью 360.ru он сообщил, что занятия максимально доступны: первые шаги в футболе можно сделать уже с пяти лет — для этого работают секции общего доступа.

Дети проходят базовую подготовку по специальным программам развития. Поступление в школу олимпийского резерва начинается с 10 лет и проходит на конкурсной основе. Чтобы попасть туда, юным спортсменам необходимо выполнить нормативы и успешно пройти отбор.

Сегодня в футбольном направлении, включая филиал в Сходне, занимаются более 1300 детей — от начальных групп до команд юношеской футбольной лиги.

Ранее сообщалось, что футболисты из Химок сыграют первый матч сезона Юношеской лиги 4 апреля.