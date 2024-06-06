Забег «Навстречу Играм дружбы» прошел в рамках ПМЭФ
В Санкт-Петербурге в рамках международного экономического форума прошел массовый забег. В этом году мероприятие прошло под девизом «Навстречу Играм дружбы», сообщили в пресс-службе «Росконгресса».
Забег начался на площади возле Исаакиевского собора. В нем приняли участие представители делегации ОАЭ во главе с министром экономики Абдуллой бин Туком Аль-Марри.
Перед стартом движение «Здоровое Отечество» поддержало бегунов. Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный провел масштабную зарядку в рамках проекта «Марафон зарядок».
Победителями забега среди участников ПМЭФ стали Александр Анчина (Башкирская содовая компания) и Андрей Карпин (Сбер). Среди горожан лучший результат показали Елена Седова и Александр Кротович. В первую тройку командного зачета вошли команды «Сбер-1», «Уралхим Run Factory» и «Сбер-2».
Помимо самого забега, участников ждала насыщенная развлекательная программа. На финише для спортсменов организовали зону отдыха с музыкой и фотозоной.
Более 200 человек выбрали экскурсионный формат забега с познавательными историями о знаковых объектах на дистанции, организованный при поддержке Уралхим Run Factory.