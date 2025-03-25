World Athletics продлила отстранение россиян от международных соревнований

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) продлил отстранение атлетов из России и Белоруссии от международных соревнований. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Совет World Athletics прошел в Нанкине 24–25 марта. Президент World Athletics Себастьян Коу на пресс-конференции заявил, что совет принял рекомендацию рабочей группы по белорусскому и российскому участию в турнирах под эгидой ассоциации.

«Совет считает санкции адекватными и не считает необходимым их изменять, дополнять или заменять, если только не будет достигнуто мирное соглашение или не ухудшатся текущие обстоятельства», — привело слова Коу РИА «Новости».

Глава World Athletics добавил, что организация может пересмотреть отстранение в случае подписания мирного соглашения между Россией и Украиной.

Бывший президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков упрекал Коу в русофобской политике.