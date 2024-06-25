WBO сняла санкции с российских боксеров

WBO: боксеров из России вернули в рейтинги

Фото: РИА «Новости»

Всемирная боксерская организация сняла санкционные ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщило ИА Regnum ссылкой на WBO.

Организация вернула российских боксеров в свои рейтинги. Также санкции, которые ввели в отношении отечественных спортсменов в 2022 году после начала спецоперации на Украине, отменила накануне и Международная боксерская федерация.

Теперь на территории России вновь смогут проводить рейтинговые поединки.

Первые изменения в рейтингах уже вступили в силу. Василий Войцеховский занял 13 позицию в мировом топе IBF в полутяжелом весе.

О том, что санкционная агрессия против российских атлетов противоречит принципу «спорт вне политики», неоднократно говорил Владимир Путин. Президент России отмечал, что развязанные против государства санкции затронули многие сферы, в том числе спорт высших достижений.

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