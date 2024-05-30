«Взял банку самогона». Глушаков рассказал о случайном примирении с Каррерой

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков помирился с экс-тренером команды Массимо Каррерой. Об этом футболист заявил в своем Telegram-канале .

Глушаков опубликовал общее фото с Каррерой.

«Умение внезапно появляться в нужном месте все еще при мне. Оставим взаимные обиды позади» — подписал он публикацию.

Также Глушаков подтвердил информацию о примирении в беседе с изданием «Спорт-Экспресс». Он рассказал журналистам, что случайно встретился с Каррерой. Оба спортсмена поговорили и поняли друг друга.

«Когда-то эта встреча должна была произойти. Взял банку самогона и пришел на программу. Я же народный футболист. Нормально пообщались с Массимо. Если были какие-то недопонимания, обсудили, забыли, живем дальше», — сказал он.

В сентябре 2018 года Каррера отстранил Глушакова от тренировок, потому что футболист положительно оценил публикацию с критикой итальянского специалиста. Позже спортсмен говорил, что разногласия между ними возникали и до этого случая.

Ранее стало известно, что Денис Глушаков покинул футбольный клуб «Урарту». Он ушел из команды, потому что завершился срок действия контракта.