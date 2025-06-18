Выпускник хоккейной школы «Торпедо» Алексей Томилов возглавит «Чайку»

Алексей Томилов — выпускник хоккейной школы «Торпедо», по амплуа — защитник. Он играл за нижегородские команды «Торпедо» и «Торпедо‑2», «Мотор» (Заволжье), ХК «Саров», ХК «Кстово» на протяжении 15 сезонов. После завершения карьеры игрока Томилов перешел на тренерскую работу и в течение 10 лет обучал хоккеистов в торпедовской школе.

В прошлом сезоне Алексей Павлович руководил командой «Торпедо», которая добилась успеха в Юниорской хоккейной лиге. Команда из Нижнего Новгорода стала чемпионом Приволжья и заняла второе место во всероссийском финале первенства страны среди игроков до 18 лет.

Пресс-служба ХК «Торпедо» сообщила, что ассистентами Алексея Павловича в тренерском штабе «Чайки» будут его коллеги по успешной команде ЮХЛ: Михаил Сергеевич Тюляпкин и Александр Александрович Фролов.