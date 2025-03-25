«Вы издеваетесь?!» Сын Плющенко и Рудковской устроил разборки на Мальдивах

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию и тренера Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, 12-летний Александр, во время отдыха на Мальдивах устроил разборки с родителями. Видео в своем Telegram-канале показал Плющенко-старший.

Судя по всему, родители просили сына пойти играть в падел ранним утром, но получили категоричный отказ.

«Я не пойду в 09:30 утра! Я не пойду! Я буду спать до победы! Я не пойду в 9:30! Я приехал сюда, чтобы отдыхать, а не идти в падел-теннис играть! В 09:30 утра! Вы чего, надо мной издеваетесь?! Хочешь — иди! Меня не надо учить, я умею играть в падел-теннис», — заявил ребенок в агрессивной манере.

Ранее слухи о болезни сына Плющенко стали объектом уголовного дела. В некоторых СМИ появились материалы, что мальчик якобы болен синдромом Аспергера.