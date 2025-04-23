Второй сезон «Народных игр ГТО „Спортлото“» стартовал в Москве

Старт второму сезону «Народных игр ГТО „Спортлото“» дали в Москве. В нем примут участие тысячи спортсменов со всей России: от школьников и студентов до опытных атлетов.

Чтобы принять участие, нужно подать заявку в приложении или на сайте проекта. Затем участники выбирают упражнения из списка, записывают их на видео и загружают.

Перед этим сезоном организаторы внесли изменения. Теперь участники могут пользоваться удобным приложением, а в соревнования добавились две новых категории — для блогеров и людей с ограниченными возможностями.

Генеральным партнером мероприятия в этом году стал бренд «Спортлото». Тем самым продолжаются традиции, заложенные еще при создании бренда.

«Благодаря отчислениям от проведения легендарной лотереи на четверть была профинансирована Олимпиада-80. Связь лотерей и спорта сильна и сегодня, ведь целевые отчисления от проведения лотерей направляются на поддержку массового спорта и спорта высоких достижений», — рассказала заместитель генерального директора S8 Capital (в который входит «Столото») Екатерина Тутон.

Заявки принимают до 16 мая, 17 июня объявят победителей отдельных номинаций, а 5 июля в «Лужниках» состоится суперфинал.

В этом году в проекте выделено и несколько отдельных номинаций: «Самый спортивный регион России», «Самый спортивный вуз страны», «Самый спортивный ссуз страны» и другие, где для победителей предусмотрены ценные призы.