Всероссийский турнир по следж-хоккею стартует в Нижегородской области

В Нижнем Новгороде открылся шестой Всероссийский турнир по следж-хоккею. Соревнования проходят на призы ХК «Торпедо» при поддержке правительства Нижегородской области. Об этом написало ИА «Время Н» .

Второй год подряд турнир является одним из этапов Всероссийской любительской следж-хоккейной лиги. В этом году число команд в лиге увеличилось с шести до девятнадцати.

В турнире участвуют 23 команды из 14 городов и областей. От Нижегородской области выступают «Окские стрижи», «Борский Медведь», «Чайка-следж» и «Торпедо-следж».

Матчи впервые проходят сразу на четырех ледовых площадках: в Дзержинске — в «Спортшколе „Парус“» и ФОКе «ОКА», в Нижнем Новгороде — во Дворце спорта «Нагорный» и ФОКе «Юность».