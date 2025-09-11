Всероссийские соревнования по парашютному спорту пройдут в Нижегородской области

С 11 по 14 сентября в деревне Истомино Балахнинского округа проведут четвертые Всероссийские соревнования по парашютному спорту на Кубок почетного гражданина Нижегородской области Владимира Михайловича Помолова. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» .

Участники будут соревноваться в дисциплине «атлетическое многоборье». В программу войдут прыжки с парашютом на точность приземления, а также плавание и легкоатлетический кросс в личном и командном зачетах.

За награды поборются спортсмены из Подмосковья, Владимирской, Свердловской, Нижегородской, Ярославской областей, Республики Марий Эл, Пермского края, Краснодарского края, Татарстана, Северной столицы и Москвы.