Всемирные игры дружбы перенесли на 2025 год

Агапитов сообщил о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год

С 2024 на 2025 год перенесли Всемирные игры дружбы, которые запланировали к проведению в России. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики страны Максим Агапитов, которого процитировало РИА «Новости» .

«Были запланированы Игры дружбы. Официально знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», — уточнил Агапитов на пресс-конференции.

В оргкомитете, по данным СМИ, ранее обсуждали вопрос о вероятном переносе соревнований.

Игры дружбы должны были состояться с 15 по 29 сентября 2024 года. Предполагалось, что их примут Москва и Екатеринбург. В турнир планировали включить соревнования по 33 летним видам спорта.

От участия в Играх дружбы призывал отказаться Международный олимпийский комитет. Свою позицию МОК изложил в декларации против политизации спорта, опубликованной в марте.

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, интерес к Играм дружбы проявило большое количество стран. Принять участие в них они собираются, не взирая на запреты МОК.