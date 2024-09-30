«Все не устраивало». Украинская фигуристка Баюл отказалась работать в России

Первая в истории Украины олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл могла принять участие в российском шоу «Ледниковый период», но отказалась из-за неприемлемых для себя условий. Она рассказала об этом в интервью на YouTube-канале Алеси Бацман.

«В 2006 году мне предлагали работать с Россией, но я отказалась. Почему отказалась? Потому что меня вообще все не устраивало», — сказала она.

Баюл вспомнила, как получила наличными гонорар за турне с фигуристом Ильей Авербухом. Это возмутило спортсменку, потому что она не понимала, как провезти эти деньги через таможню.

Кроме того, фигуристку возмутил мороз на Красной площади в Москве зимой и особенности ведения бизнеса в России. Она призналась, что много раз получала предложение выступать в «Ледниковом периоде» и продюсировать шоу, но всегда отказывалась.

В 2021 году Баюл после получения паспорта США объявила об отказе от украинского гражданства. К тому моменту она много лет жила в Штатах.