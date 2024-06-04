Вратарь Васютин покинул «Зенит»

Вратарь Александр Васютин не стал продлевать контракт с петербургским «Зенитом» и покинул клуб. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу бело-сине-голубых.

В клубе поблагодарили спортсмена за вклад в работу команды. Напомним, 29-летний вратарь провел в составе зенита пять матчей в прошлом сезоне.

Игристое, но не шампанское. Что такое просекко и где его производят

Обнажившей ягодицы Бузовой привели в пример костюмы кавказских артистов

🏃‍♂️Подготовка к марафону. Как пробежать 42 километра без вреда для здоровья

Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье

Крупные программы и большие ожидания. Главное о ПМЭФ-2024

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте