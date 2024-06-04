Вратарь Васютин покинул «Зенит»
Вратарь Александр Васютин не стал продлевать контракт с петербургским «Зенитом» и покинул клуб. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу бело-сине-голубых.
В клубе поблагодарили спортсмена за вклад в работу команды. Напомним, 29-летний вратарь провел в составе зенита пять матчей в прошлом сезоне.
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