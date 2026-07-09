Вратарь СКА Иванов подписал контракт с клубом НХЛ «Коламбус»

Голкипер петербургского клуба СКА Сергей Иванов заключил соглашение с командой Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс». Контракт рассчитан на два года, сообщил «МК в Питере» со ссылкой на сайт НХЛ.

Следующий сезон Иванов проведет в Континентальной хоккейной лиге, а затем отправится в Северную Америку. По словам президента по хоккейным операциям и генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс» Дона Уодделла, клуб рад приветствовать игрока и видит в нем необходимые качества — быстроту и ловкость.

Уодделл отметил, что, несмотря на молодость, 22-летний Иванов ярко проявил себя в КХЛ за последние четыре сезона. В прошедшем сезоне он принял участие в 31 матче за СКА, в 14 из которых команда одержала победу.