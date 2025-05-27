Вратарь сборной МВД Могучев призвал клубы более ответственно относиться к здоровью хоккеистов

Журналисты «Постньюс» изучили случаи гибели молодых хоккеистов в России и выяснили, что только весной 2025 года ушли из жизни Федор Малыхин, Кирилл Лебедев и Олег Гофман. По словам вратаря сборной МВД Московской области по хоккею Алексея Могучева, клубы готовы платить слишком высокую цену за успех — человеческие жизни.
Алексей Могучев считает, что постоянное стремление к повышению спортивных результатов привело к увеличению числа смертей среди хоккеистов.
«В хоккее никто не смотрит, здоровы спортсмены или нет, — важен результат», — отметил он.
Вратарь выразил надежду, что в КХЛ, ВХЛ и МХЛ в будущем станут более ответственно относиться к здоровью спортсменов. Сейчас же клубы больше сосредоточены на получении доходов.
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