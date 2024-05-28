Вратарь Песьяков перешел в «Крылья Советов»
Выступавший за «Ростов» вратарь Сергей Песьяков теперь будет играть в «Крыльях Советов». Об этом соощило ИА НСН со ссылкой на пресс-службу самарской команды.
Вратарь подписал контракт на на сезон-2024/2025 годов. Ранее голкипер также играл за «Томь», «Анжи» и «Спартак». Кроме того, дважды входил в состав сборной России по футболу.
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