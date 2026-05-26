Вратарь Опарин расторг контракт с «Уралом» после неудачного сезона

Футбольный клуб «Урал» переживает значительные изменения в составе после неудачного выступления в сезоне. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу команды.

Вратарь Михаил Опарин покинул команду, расторгнув контракт по соглашению сторон. До этого клуб покинули Владислав Карапузов и Егор Филипенко.

Михаил Опарин присоединился к «Уралу» 3 июля 2025 года и за это время провел два официальных матча, один из которых отыграл «на ноль». Контракт 32-летнего голкипера был рассчитан до 30 июня 2026 года.