Вратарь юниорской сборной России по хоккею Андреянов рассказал, что не обращает внимания на личную статистику

Вратарь юниорской сборной России по хоккею Петр Андреянов в беседе с RT заявил, что не обращает внимания на личную статистику.

Спортсмен отметил, что старается не ставить перед собой конкретных задач, например, по количеству сухарей. По его словам, у вратарей внутри команды существует свой мир.

«У меня 95,4% спасений в десяти матчах МХЛ? Выводы буду делать по окончании сезона», — отметил хоккеист.

Не хочется пропускать шайбы, но и зацикливаться на этом тоже нет смысла, добавил спортсмен, беседуя с журналистами издания.