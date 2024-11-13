Вратарь юниорской сборной России по хоккею Андреянов рассказал, что мечтает познакомиться с Василевским

Вратарь юниорской сборной России по хоккею Петр Андреянов в разговоре с RT рассказал о своей мечте познакомиться с Андреем Василевским.

Спортсмен отметил, что ему известно о всех испытаниях Василевского, и он считает его одним из лучших игроков.

«Это моя мечта. Знаю, какие испытания ему пришлось выдержать, чтобы стать одним из лучших. Он сделал себя сам», — добавил Андреянов.

По его словам, встреча может произойти уже этим летом, когда состоится драфт НХЛ.

На вопрос о КХЛ Андреянов ответил, что пока рано говорить о дебюте. Решение будет зависеть от тренерского штаба и руководства «Красной Армии».