Вратарь Исмагилов покинет пермский клуб «Амкар»
Вратарь Артем Исмагилов из пермского футбольного «Амкара» покидает клуб. Как написал сайт команды в соцсети «ВКонтакте», у спортсмена истекает контакт. Об этом уточнил Ura.ru.
«Артем Исмагилов покидает „Амкар“. Закончилось арендное соглашение с клубом», — говорится в сообщении.
Спортсмен перешел в «Амкар» в 2024 году. За этот сезон он принял участие в 24 матчах. По версии болельщиков, Исмагилов лучше всего проявил себя в команде в сентябре этого года.
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