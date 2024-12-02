Вратарь Исмагилов покинет пермский клуб «Амкар»

Вратарь Артем Исмагилов из пермского футбольного «Амкара» покидает клуб. Как написал сайт команды в соцсети «ВКонтакте», у спортсмена истекает контакт. Об этом уточнил Ura.ru .

«Артем Исмагилов покидает „Амкар“. Закончилось арендное соглашение с клубом», — говорится в сообщении.

Спортсмен перешел в «Амкар» в 2024 году. За этот сезон он принял участие в 24 матчах. По версии болельщиков, Исмагилов лучше всего проявил себя в команде в сентябре этого года.