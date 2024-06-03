Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок сообщил, что пока не определился с планами на будущее

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок в беседе с «Матч ТВ» ответил на вопрос о своем будущем в клубе. По его словам, какой-то определенности по поводу дальнейшей карьеры у него пока нет.

«Где продолжу карьеру? Я не знаю, посмотрим. Я сейчас в „Балтике“», — процитировал RT голкипера.

После проигрыша «Балтики» в матче с «Зенитом» команда покинула Российскую премьер-лигу. Далее она продолжит участие в Первой лиге.

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