Вратарь Анзор Кавазашвили почтил память бывшего тренера сборной России по футболу

Бывший вратарь сборной СССР и заслуженный тренер РСФСР Анзор Кавазашвили в интервью с сайтом телеканала «Звезда» выразил свои соболезнования в связи со смертью бывшего тренера сборной России по футболу Бориса Игнатьева.

Кавазашвили подчеркнул, что все близкие и коллеги Игнатьева надеялись на его выздоровление. Экс-вратарь отметил, что друзья и родственники знали о проблемах Игнатьева со здоровьем, но не пожелал раскрывать подробности болезни.

«С печалью в душе говорю о потере самого дорогого человека, который у меня был среди наших возрастных тренеров, футболистов и специалистов футбола. Замечательный в душе человек. Болельщик. Настоящий профессионал. Человек, который всегда был готов помочь любому», — сказал он.

Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни. По словам его вдовы, причиной смерти стали осложнения тяжелых заболеваний, с которыми он боролся несколько лет.