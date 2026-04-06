Вратарь «Акрона» Тереховский рассказал, что Дзюба опекает молодых игроков команды

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вдохновляет молодых футболистов команды и предъявляет к ним высокие требования. Об этом рассказал вратарь тольяттинской команды Игнат Тереховский в интервью «Газете.ru» .

Спортсмен сообщил, что именитый футболист опекает молодых игроков команды. По его словам, отношения с Дзюбой уже переросли в большую дружбу.

«Несет за нас какую-никакую ответственность — но и спрашивает с нас вдвойне-втройне. Поэтому мы не можем где-то сачковать или выйти на тренировку спустя рукава, это сразу будет видно», — отметил Тереховский.

Вратарь дебютировал в основном составе «Акрона» в матче 21-го тура РПЛ против «Ахмата», который завершился ничьей со счетом 1:1. Также он принимал участие в матчах против «Локомотива» и ЦСКА.