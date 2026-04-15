Возможность поединка Дзюбы и Смолова оценили в Fight Nights

Глава Fight Nights Камил Гаджиев в беседе с корреспондентом NEWS.ru высказал мнение о возможном бое между футболистами Артемом Дзюбой и Федором Смоловым. Он считает, что такое событие могло бы заинтересовать публику, однако сомневается в его реализации.

Гаджиев отметил, что если бы Дзюбе и Смолову действительно было интересно участие в таком поединке, он бы предложил организовать его. Однако, по его словам, Федор Смолов не проявляет особого энтузиазма по этому поводу.

«Но если дело дойдет до дела… Но я в это не верю», — добавил Гаджиев.

Ранее Артем Дзюба выразил сомнение в профессионализме спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, указав, что тот смотрит футбольные игры «один или два раза». По мнению футболиста, невозможно качественно комментировать несколько видов спорта одновременно.