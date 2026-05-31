Вот теперь обидно. Пять игроков ПСЖ включили в символическую сборную Лиги чемпионов

Сафонов не попал в символическую сборную Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций сформировал символическую команду из главных звезд завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов. В сборную вошли пять игроков «Пари Сен-Жермен», полный список игроков разместили на официальном сайте УЕФА .

Место в воротах эксперты доверили голкиперу лондонского «Арсенала» Давиду Райе, несмотря на то, что победителем главного еврокубка стал французский ПСЖ. Триумфаторы турнира получили в символической сборной пять мест.

Среди них оказался полузащитник Хвича Кварцхелия, которого признали самым ценным игроком всего европейского сезона. В средней линии к нему примкнул португалец Витинья, он также получил приз как лучший футболист финального матча.

Линию обороны символической сборной представили Маркиньос и Нуну Мендеш, в атакующий тандем вошел Усман Дембеле.

Остальные путевки в элитную команду разделили между собой другие гранды континентального футбола. Английский «Арсенал» делегировал в состав, помимо вратаря, защитника Габриэла и хавбека Деклана Райса.

Мюнхенская «Бавария» представлена полузащитником Майклом Олисе и форвардом Харри Кейном, единственным представителем мадридского «Атлетико» в сборной стал защитник Маркос Льоренте.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов в символическую сборную не вошел. После победы французского клуба его жена вышла на поле с флагом России.