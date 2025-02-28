Воспитанник мадридского «Реала» Хавьер Дорадо умер в возрасте 48 лет
Воспитанник мадридского клуба «Реал» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила«Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу команды.
Хавьер Дорадо играл за команды системы мадридского «Реала» с 1996 года. В 1999 году его перевели в основную команду, вместе с которой он выиграл Лигу Чемпионов в 2000 году.
За свою карьеру Хавьер Дорадо также представлял такие клубы, как хихонский «Спортинг», «Мальорка» и «Райо Вальекано».
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