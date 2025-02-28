Воспитанник мадридского «Реала» Хавьер Дорадо умер в возрасте 48 лет

Воспитанник мадридского клуба «Реал» Хавьер Дорадо скончался в возрасте 48 лет. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу команды.

Хавьер Дорадо играл за команды системы мадридского «Реала» с 1996 года. В 1999 году его перевели в основную команду, вместе с которой он выиграл Лигу Чемпионов в 2000 году.

За свою карьеру Хавьер Дорадо также представлял такие клубы, как хихонский «Спортинг», «Мальорка» и «Райо Вальекано».