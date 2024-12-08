Волков не согласился с решением женщины-судьи на турнире UFC

Российский боец тяжелого веса UFC Александр Волков раскритиковал решение судьи и выразил уверенность, что выиграл бой на турнире UFC 310 с французом Сирилем Ганом. Об этом сообщил «Чемпионат» .

Спортсмен поблагодарил поклонников за поддержку и рассказал, что во время схватки приложил огромные усилия.

«За кулисами ко мне подошли боссы UFC, самый главный босс <…> Все считают, что это было неправильное решение. Я пока что на эмоциях, но бой выиграл 100%», — подчеркнул Волков.

По данным «Спорт-Экспресса», позже он раскритиковал судью Аделаиду Берд, которая объявила победителем француза. Он предположил, что женщине просто больше понравилось тело Гана.

«Жертвовал очень многими аспектами своей жизни, чтобы вас порадовать, но какая-то женщина из комиссии решила по-другому», — объяснил Волков.

Ранее титул чемпиона UFC в тяжелом весе защитил американский боец Джон Джонс. На состоявшемся в ночь на 17 ноября в Нью-Йорке поединке он победил Стипе Миочича, нокаутировав его в третьем раунде.