Волейбольный клуб «Факел» из ЯНАО объявил об отставке тренера Королева

Главный тренер команды по волейболу на снегу «Факел» из Ямало-Ненецкого автономного округа Петр Королев покинул свой пост по окончании контракта. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные коллектива.

Клуб не будет назначать отдельного наставника. Вместо этого соответствующие обязанности возьмет на себя тренер игроков пляжного волейбола Вячеслав Нирка.

Королев сыграл ключевую роль в создании отделения волейбола на снегу в «Факеле». Под его руководством команда дважды завоевывала титул чемпиона России и Кубок страны.