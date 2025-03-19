Владислав Третьяк поддержал идею о проведении матчей между НХЛ и КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал проведение матчей между НХЛ и КХЛ важным событием для мирового хоккея. Своим мнением легендарный советский хоккеист поделился в разговоре с Life .

Он напомнил о значении хоккея как средства укрепления международных отношений, упомянув знаменитые матчи 1972 года. Третьяк выразил надежду, что звезды КХЛ, такие как Сергей Бобровский и Александр Овечкин, смогут сыграть против США.

На вопрос о вратаре российской сборной, Третьяк выбрал Бобровского, которого недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил включить в Зал хоккейной славы