Владислав Третьяк поддержал идею о проведении матчей между НХЛ и КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк назвал проведение матчей между НХЛ и КХЛ важным событием для мирового хоккея. Своим мнением легендарный советский хоккеист поделился в разговоре с Life.
Он напомнил о значении хоккея как средства укрепления международных отношений, упомянув знаменитые матчи 1972 года. Третьяк выразил надежду, что звезды КХЛ, такие как Сергей Бобровский и Александр Овечкин, смогут сыграть против США.
На вопрос о вратаре российской сборной, Третьяк выбрал Бобровского, которого недавно президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил включить в Зал хоккейной славы
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