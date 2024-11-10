Вяльбе заявила, что жалеет о словах про сброс бомбы на Лондон

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе пожалела о словах про сброс бомбы на Лондон. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Москва 24» .

Функционер допускала, что россиян допустят до международных соревнований после сброшенной на Лондон бомбы.

«Наверное, жалею о последнем, про Лондон. Не оправдываюсь, но, мне кажется, что не надо было и говорить, если на самом деле я такой возможности не имею», — сказала она.

Международный олимпийский комитет допустил на Олимпийские игры — 2024 в Париже 15 российских спортсменов. Права участвовать лишились многие чемпионы и призеры Игр, уже прошедшие квалификационный отбор.

В результате российские спортсмены выступали на соревнованиях без национальных флага и гимна, в нейтральном статусе, в медальной таблице их награды не отображались.

Ранее Россия официально перестала готовить спортсменов к Олимпиаде.