Вяльбе не согласилась с Путиным в вопросе участия россиян в турнирах

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, в чем не согласна с Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в эфире RUTUBE-канала «Эмпатия Манучи» .

Президент подчеркнул, что спортсмены могут сами решать, участвовать ли им в соревнованиях.

«С этим я не согласна. Наверное, это единственное, в чем я не согласна с нашим Путиным», — сказала Вяльбе.

По мнению главы Федерации лыжных гонок, решение должно быть единодушным. Вяльбе подчеркнула, что спортсмены представляют Россию и ее интересы, поэтому выступать они должны только под флагом своей страны.

Ранее Путина поразило решение Международного олимпийского комитета допустить к участию в церемонии открытия Олимпиады в Париже номер, посвященный «Тайной вечере», с использованием образов трансгендеров*. Он счел это представление оскорбительным для христиан.

* Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.