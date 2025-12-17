Вячеслав Козлов официально стал главным тренером ХК «Динамо»

Вячеслава Козлова официально утвердили на пост главного тренера московского хоккейного клуба «Динамо». С 17 ноября российский специалист работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера, после того как Алексей Кудашов покинул свой пост, сообщил сайт RT .

За время своей карьеры Козлов, будучи старшим тренером, привел «Динамо» к победе в Кубке Континента в 2024 году и к бронзовым медалям чемпионата КХЛ в 2025 году.

На данный момент после 35 матчей «Динамо» занимает четвертое место в таблице Западной конференции.