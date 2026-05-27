Вице-президент АСА Бадаев заявил, что уверен в победе Павловича над Тейшейрой

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в разговоре с RT высказал свои прогнозы относительно предстоящего поединка между российским тяжеловесом Сергеем Павловичем и бразильским бойцом Таллисоном Тейшейрой. Бой пройдет на турнире UFC в Макао 30 мая.

«Сергей Павлович должен уверенно проходить Тейшейру. Павлович попросту выше уровнем, выше классом», — отметил Бадаев.

На счету российского бойца 20 побед и три поражения. Бразилец же имеет девять побед в десяти поединках.

Напомним, что в августе Павлович одержал победу над доминиканцем Вальдо Кортесом-Акостой на турнире UFC, где судьи единогласно присудили ему победу.