Вице-президент АСА Бадаев заявил, что Холлоуэй — фаворит в бою с Макгрегором на турнире UFC

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в разговоре с RT поделился мнением о предстоящем поединке между Конором Макгрегором и Максом Холлоуэем. Он отметил, что бой будет интересным, но возвращение Макгрегора может оказаться сложным испытанием.

Бадаев подчеркнул, что Холлоуэй является активным и конкурентоспособным атлетом, который способен победить.

«Да, мы можем надеяться на его удар, силу, тайминг, но в плане выносливости ему будет тяжело», — сказал Бадаев .

Он также добавил, что неизвестно, как отреагирует организм Макгрегора на бой.

По мнению вице-президента АСА, фаворитом в предстоящем поединке будет Холлоуэй. Бадаев считает, что он, скорее всего, победит.

Бой пройдет в Лас-Вегасе 11 июля. В первом поединке между Макгрегором и Холлоуэем в 2013 году Конор одержал победу единогласным решением судей.