Вице-президент АСА Бадаев допустил, что соперником Махачева станет Гэрри

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился мнением о возможных будущих боях чемпиона UFC в полусреднем весе, россиянина Ислама Махачева. Об этом сообщил RT .

Специалист считает, что потенциальные соперники Махачева — это Иэн Гэрри и Майкл Моралес.

«Думаю, будет Гэрри. Да, он, как и Моралес, является равнозначным соперником. Но как будто Иэн первый в очереди, и он первым получит титульный шанс», — отметил эксперт.

Он также предположил, что UFC может затягивать с объявлением поединка из-за сложностей с договоренностями или по другим причинам.