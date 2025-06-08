Вице-чемпион мира по прыжкам в высоту Акименко повредил спину

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Михаил Акименко не смог участвовать в майском командном чемпионате России в Сочи. Год назад его дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил, а теперь он восстанавливается после травмы. Об этом спортсмен сообщил ТАСС .

Акименко завершил годичную дисквалификацию 24 апреля. Командный чемпионат России в Сочи с 28 по 29 мая должен был стать его первым стартом после возвращения на спортивную арену.

«На разминке перед соревнованиями в Сочи я сильно дернул спину, из-за чего мне пришлось сняться с турнира. Планирую вернуться в ближайшее время, на Кубке России точно уже буду стартовать», — рассказал Акименко.

С 20 по 22 июня в Жуковском пройдет Кубок России по легкой атлетике.

Последний раз Акименко участвовал в соревнованиях 23 января 2022 года на московском турнире «Битва полов». Там он занял третье место среди мужчин с результатом 2,18 метра. После этого спортсмен из-за травмы стопы пропустил оставшуюся часть зимнего сезона и весь летний сезон того года. В 2023-м Акименко прооперировали голеностоп.

На мировом первенстве 2019 года, которое проходило в Катаре, спортсмен занял второе место с результатом 2,35 метра. На Олимпийских играх в Токио он показал шестой результат — 2,33.

Ранее олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене приостановила карьеру на неопределенный срок. Она не исключает, что полностью завершит карьеру из-за психологической усталости и отсутствия мотивации.