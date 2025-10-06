Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью NEWS.ru высказал мнение о слабой игре в обороне как о главной причине высокой результативности в матче между «Динамо» и «Локомотивом». Он также выразил недовольство выбором Хуана Касереса и Бактиера Зайнутдинова для игры в защите.

«Бездарная игра в обороне. Просто ужас. Всегда обращал внимание: Касерес и Зайнутдинов — это не игроки обороны. Нельзя ставить в оборону кого попало. Надо читать игру, а не играть по игроку и мячу, как Касерес. Что ж ты игрока упустил за спину, догонял и толкал? Вот тебе результат — одиннадцатиметровый», — отметил Пономарев.

В матче 11-го тура чемпионата России «Локомотив» одержал победу над «Динамо» со счетом 5:3.