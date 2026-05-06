Ветеран «Спартака» Кавазашвили заявил, что у ЦСКА нет шансов на победу в кубке России

Ветеран «Спартака» и экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с ИА НСН заявил, что у ЦСКА нет шансов одержать победу в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

По его мнению, команда находится в состоянии полного психологического развала, что подтверждается экстренным увольнением главного тренера. Кавазашвили выразил уверенность в победе «Спартака», отметив, что со стороны болельщиков не ожидается провокаций, так как клуб всегда организует игры на высоком уровне.

В свою очередь, легенда ЦСКА Владимир Пономарев выразил надежду на успех «армейцев» в предстоящем матче. Он отметил, что команда под руководством Фабио Челестини испытывала давление и не могла проявить свои лучшие качества на поле.

Пономарев считает, что назначение временного тренера может стать рискованным, но необходимым шагом, который позволит игрокам раскрепоститься и показать настоящий футбол. Он также указал на проблемы в обороне «Спартака», что может дать шанс ЦСКА на победу в финале, который пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.