Веретенников назвал нестабильность главной проблемой «Спартака»

Главной проблемой московского «Спартака» в текущем сезоне Российской премьер-лиги остается нестабильность. Об этом в интервью сайту Metaratings.ru заявил бывший нападающий сборной России Олег Веретенников.

По его словам, если красно-белые смогут пройти турнирную дистанцию ровно, они выиграют чемпионат. При этом эксперт подчеркнул ключевую роль Барко в составе команды.

«"Спартак" с Барко и без него — две разные команды. Он постоянно угрожает воротам соперника, создает моменты и связывает игру партнеров», — сказал Веретенников.

После 11 туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице с 23 очками. Следующий матч красно-белые проведут на выезде против ЦСКА 25 октября.