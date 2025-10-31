Велосипедистка Бурлакова заявила об отсутствии открытой агрессии к спортсменам из РФ на ЧМ-2025

Российская велосипедистка Яна Бурлакова выиграла серебро на чемпионате мира по велоспорту 2025 года. После соревнований спортсменка поделилась своими впечатлениями с сайтом KP.RU .

В беседе она рассказала об отношении к российским спортсменам на ЧМ-2025. Бурлакова указала на отсутствие открытой агрессии.

«Но был момент, когда я выбила британскую спортсменку в спринте. И наткнулась на пост в соцсетях о том, что я такая плохая, как я могла выбить такую спортсменку, без нее теперь финал вообще неинтересно смотреть», — отметила россиянка.

Еще один эпизод произошел в финальный день чемпионата. По словам велосипедистки, тогда она случайно нарушила правила против голландской коллеги. Извинения та приняла, но руку в ответ не протянула, пояснила спортсменка.