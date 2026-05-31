Велогонщик Кирилл Миллер победил на шестом этапе «Золота Ладоги» на ПМЭФ

Российские велогонщик команды «Волга Юнион» Кирилл Миллер стал победителем шестого этапа международного многодневного турнира «Золото Ладоги». Мероприятие в третий раз открывает программу Спортивных игр ПМЭФ.

Шестой этап состоялся в Выборге, дистанция составила 77 километров. Миллер финишировал в одиночестве, вторым оказался Артемий Хомяков, на третьем месте оказался Антон Попов.

«Сегодня у нас этап с брусчаткой и многочисленными поворотами, очень суровая гонка, наверное, единственная такая в российском календаре. Настраивался с самого начала, сразу с утра. В отличие от ровной дороги по брусчатке тебя всего кидает на велосипеде, надо уметь амортизировать всем телом: спиной, руками, прессом», — отметил победитель.

Заключительный этап «Золота Ладоги» пройдет 31 мая в Санкт-Петербурге. Призовой фонд в три миллиона рублей распределят среди лучших в зачетах для профессионалов из разных стран, любительских клубов и корпоративных команд.

Организаторы — Фонд Росконгресс и Федерация велосипедного спорта России.