Велогонщик Артемий Хомяков вышел в лидеры «Золота Ладоги» в рамках ПМЭФ-2026

Российский велогонщик Артемий Хомяков из команды «Мангазея — Московский спорт» победил на втором этапе международного многодневного состязания «Золото Ладоги» . Гонка в третий раз подряд открывает программу Спортивных игр ПМЭФ.

Второй этап турнира состоялся в карельском городе Питкяранта. Атлеты из России, Казахстана и Белоруссии проехали 20 кругов по 4,5 километра, общая дистанция составила 90 километров.

Первым финишировал Артемий Хомяков, вторым — Денис Савельев, третьим — Савва Новиков.

«В этот раз на этапе в Питкяранте убрали гравийный участок, который был в прошлом году. Но гонка все равно получилась очень интересной, очень техничный этап с контруклоном — было скользко, но все справились без падений», — отметил Хомяков.

Победителю вручили желтую майку лидера, в которой гонщик начнет следующий этап. Российский бренд VTR подготовил майки с уникальным дизайном, отсылающим к пейзажам Карелии, достопримечательностям Петербурга и Выборга.

Третий этап «Золота Ладоги» запланирован на 27 мая в поселке Мичуринское. Гонщики преодолеют 10 кругов на общей дистанции 138 километров. Организаторы заезда — Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Федерации велосипедного спорта.