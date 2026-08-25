Велофестиваль «Гранд-тур» в Подмосковье собрал около 3 тысяч участников

В Подмосковье состоялся велофестиваль «Гранд-тур». Всего в нем приняли участие около трех тысяч любителей велоспорта из разных регионов страны. На старт вышли более 1,5 тысячи велосипедистов.

«Гранд-тур» проходил два дня. Организатором фестиваля стала «Пятерочка». Компания регулярно поддерживает подобные форматы и помогает сделать активный отдых доступным для каждого.

«Я вообще считаю, что велосипед – это лучшее изобретение человечества, которое делает всех абсолютно счастливыми. Плюс это еще и одновременно транспорт очень удобный. Это доставляет огромное удовольствие – и спорт, и движение. Сплошные плюсы, никаких минусов», – поделился велосипедист Петр Игнащенко.

Можно было выбрать одну из пяти дистанций: детская – полтора и четыре километра, взрослая – 16, 55 и 111.

«Я сначала зарегистрировалась на 16 километров, но из-за вайба мероприятия, из-за отличной трассы и погоды я решила, что 16 километров – это мало, лучше я проеду 55», – рассказала участница велофестиваля Татьяна Пржевальская.