Велофестиваль «Гранд-тур» в Подмосковье собрал около 3 тысяч участников
В Подмосковье состоялся велофестиваль «Гранд-тур». Всего в нем приняли участие около трех тысяч любителей велоспорта из разных регионов страны. На старт вышли более 1,5 тысячи велосипедистов.
«Гранд-тур» проходил два дня. Организатором фестиваля стала «Пятерочка». Компания регулярно поддерживает подобные форматы и помогает сделать активный отдых доступным для каждого.
«Я вообще считаю, что велосипед – это лучшее изобретение человечества, которое делает всех абсолютно счастливыми. Плюс это еще и одновременно транспорт очень удобный. Это доставляет огромное удовольствие – и спорт, и движение. Сплошные плюсы, никаких минусов», – поделился велосипедист Петр Игнащенко.
Можно было выбрать одну из пяти дистанций: детская – полтора и четыре километра, взрослая – 16, 55 и 111.
«Я сначала зарегистрировалась на 16 километров, но из-за вайба мероприятия, из-за отличной трассы и погоды я решила, что 16 километров – это мало, лучше я проеду 55», – рассказала участница велофестиваля Татьяна Пржевальская.
Для гостей организовали развлечения, музыку и полевую кухню.
«Есть для детей активности, нам тоже это нравится. Это всегда очень важно на фестивалях. Мы много где бываем, и тут уровень хороший», – подчеркнул участник Григорий Воронин.
«Мы в восторге! Хорошо, что и с погодой повезло, и все локации здесь интересные. И организовано все замечательно, нам все понравилось!» – отметила Мария Крылова.
«Я проехал 55 километров сегодня. Мне хотелось выдать сразу все силы. Соответственно, такие же сильные участники и были на дистанции. Я занял пятое место и достаточно этим доволен», – рассказал участник велофестиваля Даниил Авдеев.
Лучших участников отметили медалями, подарками и денежными призами.