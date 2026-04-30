Ватерполистка Прокофьева указала на существенные изменения сборной по водному поло

Ватерполистка и бронзовая призерка Олимпийских игр в Рио Екатерина Прокофьева рассказала о своем возвращении в национальную сборную по водному поло. В беседе с RT она объяснила, что не собиралась заканчивать со спортом и была готова помочь команде, когда это потребуется.

По словам спортсменки, сборная, в которую она вернулась, сильно изменилась. Сейчас в команде много молодых игроков с другим менталитетом. Однако это не мешает ей адаптироваться и продолжать играть.

«Для меня всегда оставалось в приоритете — да и сейчас тоже — чтобы команда играла. Неважно, с каким соперником мы встречаемся и какой тренерский штаб нами руководит», — отметила Прокофьева.

Ватерполистка не исключила, что в будущем могла бы стать главным тренером команды. Ей нравится тренерская работа, и она видит в ней свое будущее после окончания активной карьеры.