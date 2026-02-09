Васильев высказал мнение, что российский лыжник Коростелев допустил тактическую ошибку в скиатлоне

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил NEWS.ru , что российский лыжник Савелий Коростелев допустил тактическую ошибку в скиатлоне, которая лишила его медали.

По мнению Васильева, Коростелев выступил хорошо, но в финале не смог занять правильную позицию на финишной прямой.

«Здесь нужно быть немного поактивнее и понахальнее, но он, к сожалению, слишком мягко себя повел и лишился медали», — сказал Васильев.

Напомним, Коростелев занял четвертое место в скиатлоне. Церемония награждения была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил французским атлетом Матисом Деложем, финишировавшим вторым. Однако после рассмотрения протеста от команды Коростелева результат остался без изменений.