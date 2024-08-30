Валерий Непомнящий выразил негодование по поводу изменения гимна Лигой чемпионов

Бывший футболист, тренер Валерий Непомнящий в беседе с «Инфо 24» прокомментировал изменение правил и гимна Лигой чемпионов.

По его словам, непонятно, зачем в соревнованиях, где играют лучшие клубы, менять гимн.

«Вот не знаю, что там, — они отменяют групповой турнир, как там будет вообще, честно говоря, не знаю, и зачем. Посмотрим», — сказал наставник.

Непомнящий отметил, что не одно поколение людей ожидало самого важного турнира под звуки выученного гимна, а как это будет выглядеть сейчас, неизвестно.

Ранее СМИ писали, что Лига чемпионов отказалась от деления команд на группы, а также решила изменить гимн турнира и вернуть версию, которая звучала в 2006 году.

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